‘Serbest bırakılırsa bu kez kesin öldürür'

İstanbul Beylikdüzü’ünde bir AVM’de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan Saniye Y. tutuklanan kocasının kısa sürede serbest bırakılması endişesini yaşıyor. Aldığı yara nedeniyle birkaç ay çalışamayacağından yakınan Saniye Y, “3 çocuğum var ve evim kira. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı” diyor.



İstanbul Beylikdüzü’nde bir AVM’de çalı42 yaşındaki 3 çocuk annesi Saniye Y. geçtiğimiz hafta boşanmak istediği Erkan Y. tarafından 4 yerinden bıçaklandı. Saniye Y. daha önce de eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı için uzaklaştırma kararı olduğu ve buna rağmen eşinin saldırına uğradığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Erkan Y. de olaydan sonra tutuklandı. “Tek korkum serbest kalması” diyen Saniye Y. Milliyet’e şunları anlattı:



‘Yoksa seni öldürecek’



“2010 yılında evlendim. Evlendiğim günden beri fiziksel ve psikolojik şiddet görüyordum. Şiddetin dozu artınca 2 yıl önce Erkan’ın ailesi, ‘Kızım sen en iyisi ailenin yanına git. Yoksa bu seni öldürecek’ dedi. İki kez silahla üzerime yürümüştü. Bunun üzerine çocuklarımla İstanbul’daki ailemin yanına geldim. Burada ev tuttum, işe başladım. Peşimden geldi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle barıştık. İşe girdi, ikimiz de çalışıyorduk sıkıntı yoktu. Ancak uzun sürmedi. İşten çıktı, ve şiddet yeniden başladı. Boşanmak istediğimi söyledim. Bunu duyduğunda, anneme ve bana şiddet uyguladı. Gidip şikayetçi oldum uzaklaştırma verdiler. Ama bu süre içinde tehdit ve tacizleri devam etti. Uzaklaştırma kararı bittiği gibi bulunduğumuz sitenin girişinde bıçakla üzerime yürüdü. Tam bıçaklayacağı sırada güvenlik görevlileri müdahale etti. Öyle kurtuldum. Hemen şikâyetçi oldum ve yeniden uzaklaştırma kararı çıkarttım.”



‘Ne yapacağımı bilemiyorum’



“En büyük korkum Erkan’ın 3-4 ay sonra serbest bırakılması. Az ceza alıp serbest kalacak diye çok korkuyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Diğer taraftan Erkan yüzünden en 3-4 ay çalışamayacağım 3 çocuğum var ve evim kira. Ne yapacağımı bilmiyorum.”



‘Herkese polis veremeyiz’



“Ama bu da çözüm olmadı. Beni aramaya devam etti. Bıçaklandığım gün arayıp, ‘Boşanmak istediğinden emin misin?



Geri dönüşü yok mu?’ diye sordu ‘Evet’ dedikten 5 dakika sonra birden çalıştığım kuaför dükkanına girdi. Boynumdan tutup yere attı ve bıçaklamaya başladı. 4 yerimden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesi olmasaydı öldürecekti.



Polise verdiğim ifademde uzaklaştırma kararıma rağmen bıçakladığını belirttim. Polis memuru bana, ‘Her kadına bir polis veremeyiz. Binlerce böyle kadın var. Verirsek başka işleri kim yapacak’ dedi.