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27.11.2020 - 16:02 |

Serdar Aksoy kimdir, nereli? Serdar Aksoy biyografisi

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararıyla görevden alındığını duyurdu. Vatandaşlar tarafından ise Serdar Aksoy kimdir, nereli soruları araştırmaya başladı. İşte Serdar Aksoy biyografisi...

Serdar Aksoy kimdir, nereli? Serdar Aksoy biyografisi

İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında; Bakanlığımız Mülkiye Başmüfettişlerince yürütülen soruşturmalar ile Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca “zimmet suçu” kapsamında yürütülen 2020/ 7447 sayılı soruşturmanın devam etmesi ve adı geçenin bu dosya kapsamında Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin 2020/392 sorgu sayılı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5389 sayılı Belediye Kanunun 47’nci maddesi gereğince İzmir ili Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. açıklaması yapıldı.

SERDAR AKSOY KİMDİR, NERELİ? İŞTE BİYOGRAFİSİ

16 Nisan 1974 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Menemen Şehit Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu ise İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra babası Veli Aksoy'un SHP'den milletvekili seçilmesinden dolayı liseyi Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi.

Daha sonra Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'ni bitirdi. Üniversite yıllarından sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları eğitimi aldı. Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları üzerine çalıştı. İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın kuruluş aşamasında gözlemci olarak yer aldı ve "Sermaye Piyasaları'nın Türkiye'deki Hareketliliği" konusunda çalışmalar yaptı. Asıl mesleği SPK uzmanlığıdır.

Siyasete ilk olarak SHP'den atıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gördüğü yıllarda Murat Karayalçın'ın Genel Başkanlığını yaptığı SHP Çankaya Gençlik Kolları'nın Başkanlığı yaptı. SHP ve CHP birleşmesi ile birlikte görevi sona erdi.

2018 Nisan ayında Menemen'de aday adaylığını açıklayan Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Menemen Belediye Başkanlığı'na seçildi.

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