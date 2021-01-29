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29.01.2021 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Serebral Palsi Kongresi 26 Şubat’ta

Türkiye’de Serebral Palsi hastalığına yönelik toplumsal bilincinin artılması, hastalığın bilimsel ortamlarda tartışılması ve araştırmalar yürütülmesi konusunda atılan adımların aktarılacağı Serebral Palsi Kongresi 26 Şubat’ta toplanacak

Serebral Palsi Kongresi 26 Şubat’ta
MERT İNAN İstanbul

Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğe beynin hasar görmesiyle oluşan Serebral Palsi tanısı konuluyor. Binlerce ailenin yaşımını derinden etkileyen hastalığa karşı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bünyesindeki rehabilitasyon ve eğitim süreci aralıksız devam ederken, vakıf yönetimi önümüzdeki günlerde özel bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de Serebral Palsi’ye yönelik toplumsal bilincinin artılması, hastalığın bilimsel ortamlarda tartışılması ve araştırmalar yürütülmesi konusunda atılan adımların aktarılacağı, “Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi”, bu yıl “Gelecek Ben’im!” sloganıyla 26-28 Şubat tarihlerinde toplanacak.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilecek kongrenin başkanlığını ise Prof. Dr. Hakan Şenaran üstlenecek.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
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