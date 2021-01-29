Serebral Palsi Kongresi 26 Şubat’ta

Türkiye’de her yıl 6 binden fazla bebeğe beynin hasar görmesiyle oluşan Serebral Palsi tanısı konuluyor. Binlerce ailenin yaşımını derinden etkileyen hastalığa karşı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bünyesindeki rehabilitasyon ve eğitim süreci aralıksız devam ederken, vakıf yönetimi önümüzdeki günlerde özel bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de Serebral Palsi’ye yönelik toplumsal bilincinin artılması, hastalığın bilimsel ortamlarda tartışılması ve araştırmalar yürütülmesi konusunda atılan adımların aktarılacağı, “Prof. Dr. Hıfzı Özcan 8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi”, bu yıl “Gelecek Ben’im!” sloganıyla 26-28 Şubat tarihlerinde toplanacak.



Kovid-19 pandemisi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilecek kongrenin başkanlığını ise Prof. Dr. Hakan Şenaran üstlenecek.