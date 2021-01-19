Serebral Palsi ne demek? Serebral Palsi hastalığı belirtileri ve tedavisi

Serebral Palsi beyinde meydana gelen bir hastalıktır. Beyinde görülen bu hastalık yaşla birlikte değişebilir, hareketleri kısıtlayıcı motor fonksiyon kaybına neden olabilir. Serebral Palsi hastalarında epilepsi, zeka geriliği, davranış bozukluğu, yutma sorunları, kas iskelet bozukları gibi sorunlar da görülebilir.

SEREBRAL PALSİ HASTALIĞINA NE SEBEP OLUR?

Serebral Palsi gelişimine neden olan etiyolojik risk faktörleri; prematürite, anoksi, zor doğum ve düşük doğum ağırlığı başta olmak üzere çok çeşitlilik arz edebilir. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerdeki yenidoğan bakımındaki gelişmeler; SP’de doğum öncesi nedenlerin ağırlık kazanmasına; gelişmekte olan ülkelerde ise, neonatal bakımın yetersiz olmasına bağlı olarak, doğum komplikasyonları ve yenidoğan sorunlarının daha fazla görülmesine yol açmıştır.

Aslında SP, bir arada görülen birçok bozukluk ve semptomlar bütünüdür. Hareket ve postür bozukluklarına ilaveten; epilepsi, mental gerilik, konuşma ve işitme bozukluğu, iskelet deformiteleri, yutma ve beslenme bozuklukları, ağız ve diş sorunları gibi birçok problem görülebilmektedir.

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

SP tedavisinde ise birçok branşın birlikte, koordineli ve multidispliner bir yaklaşımla çalışması gerekmektedir. Ayrıca hasta ile birlikte ailenin de tedaviye dahil edilmesi daha başarılı sonuçlar vermektedir. Sıklıkla tedavide, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, çocuk nörolojisi, fizyoterapi ve iş uğraşı terapisi gibi meslek mensupları aktif rol oynamaktadır