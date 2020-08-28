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28.08.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Serebral Palsi’li çocuklar için harekete geç

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Serebral Palsi’li (beyin felci) çocuklar adına farkındalık yaratmayı amaçlayan “Steptember” projesiyle Eylül ayı boyunca herkesi günde 10 bin adım atmaya ve bağış yapmaya davet ediyor.

Serebral Palsi’li çocuklar için harekete geç

Avustralya’nın öncülüğünde 2011 yılında başlatılan, Eylül (September) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş “Steptember Projesi”nin her yıl Eylül ayı boyunca farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini söyleyen Serebral Palsi Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, 2019 yılında 40’tan fazla kurumsal firma ve 3 bine yakın bireysel katılımcıdan 1 milyon 319 bin TL tutarında bağış toplandığını söyledi. Evgin, bu bağışların Serebral Palsi’li çocuklara eğitim-öğretim, psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale danışmanlığı, fizyoterapi, hidroterapi, özel eğitim için kullanıldığını, aynı zamanda bilimsel çalışmalara da destek verildiğini belirti.

Projeye nasıl katılacaksınız?

www.steptember.org.tr üzerinden kayıt olarak, proje kapsamında dört kişilik takımlarını oluşturan gönüllüler, Eylül ayı boyunca her gün attığı adımları web sitesine ya da Steptember mobil uygulamasına girecekler. Günlük 10 bin adımın hedeflendiği etkinlikte her takım üyesinin attığı adımlar ve topladığı bağışlar Steptember uygulamasında Serebral Palsi’li çocuklar için bir araya gelecek.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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