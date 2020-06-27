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27.06.2020 - 22:55 | | DHA

Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için baraja giren Mehmet Samet Avseren (22), boğuldu.

Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Samet Avseren, serinlemek için girdiği suda bir süre sonra çırpınarak gözden kayboldu.

Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu




Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Dalgıçların yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Avseren'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayı duyup baraj kenarına gelen Avserenin yakınları ise cesedin çıkarıldığı anda gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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