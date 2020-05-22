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22.05.2020 - 10:23 | | İHA

Serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu!

Olay, Çınar ilçesine bağlı Sarıdallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Burhan Atlı, koyunları otlattığı sırada serinlemek için köyün yakınlarında bulunan dereye girdi. Çocuğun çırpındığını gören köy sakinleri, Atlı'yı kurtarmak için dere kenarına geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

 

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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