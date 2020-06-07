MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Servis minibüsü ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL
07.06.2020 - 02:28 | | AA

Servis minibüsü ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ve otobüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Çorlu ilçesinden Çerkezköy istikametine seyir halinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 TS 007 plakalı otomobil ile Veliköy istikametinden gelen Reşat Okur yönetimindeki 59 S 2725 plakalı servis minibüsü, Veliköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kaza sonucu devrilen minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Bu arada otomobilin sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Hatay’da masaj salonlarına operasyonHatay'ın İskenderun ilçesinde masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 19'u yabancı uyruklu 21 kadın gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu 6 Haziran?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu 6 Haziran?

İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

İmzayı atan parayı alamaz! Çalışanlar dikkat...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Son dakika...Bakan Koca 'toplam vakaların %80’i iyileşti' deyip corona virüste son durumu açıkladı

Sıradaki Haber