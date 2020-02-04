Servis şarampole yuvarlandı! 14 öğrenci yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kozluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede öğrencileri taşıyan minibüs kayma sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.