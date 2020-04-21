Servo motorlar, motor ve robot teknolojisinde en fazla kullanÄ±lan motor Ã§eÅŸitlerindendir. Servo motorlar; Ã§Ä±kÄ±ÅŸ, mekaniksel konumlar, hÄ±z veya ivme gibi parametrelerin de kontrol edildiÄŸi ve hareket kontrolÃ¼ yapÄ±lan bir Ã§eÅŸit dÃ¼zenektir. Servo motor iÃ§erisinde, herhangi cins bir motor AC, DC yahut step motor bulunmaktadÄ±r.Â

Servo Motorlar ve Ã‡eÅŸitli Ã–zellikleriÂ

Servo motorlar, bir mekanizmanÄ±n performansÄ±nÄ± etkileyecek hatalarÄ±; geri bildirim sinyalleri yardÄ±mÄ±yla denetler. KÄ±sa zaman aralÄ±ÄŸÄ±nda hatalarÄ± kontrol edecek ve bu hatalarÄ± engelleyecek, Ã§oÄŸunlukla bir DC tÃ¼r motor Ã§eÅŸididir.Â

Servo motorlar, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yÃ¶nÃ¼nÃ¼n belirli aÃ§Ä±larda dÃ¶nmesi istenilen uygulama alanlarÄ±nda Ã§ok tercih edilmektedir. Servo motorlar, bazÄ± uygulama alanlarÄ±nda motorun Ã§ok yÃ¼ksek hÄ±zda sÃ¼rekli dÃ¶nmesinin istenmediÄŸi veya belirli aralÄ±klarda pozisyon almak iÃ§in de kullanÄ±lÄ±r.

Servo Motor Ã–zellikleri ve Step Motorlara GÃ¶re FarklarÄ±Â

Bazen servo motorlar, step motorlar ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir. Bu iki motoru birbirinden ayÄ±rabilmek iÃ§in de, bazÄ± kurallar vardÄ±r. Step motorlardan, sadece tek kablo grubu Ã§Ä±kabilir. Servo motorlardan ise, iki tÃ¼r kablo grubu Ã§Ä±kmaktadÄ±r. Bu kablo gruplarÄ±ndan birisi, enerji kablosu; diÄŸer kablo grubuysa, sinyal kablosudur.

Sinyal kablolarÄ±, Ã§oÄŸunlukla enkoder kablolarÄ±dÄ±r. Soketlerde ise, Ã§ok ince pimler bulunan soket enkoder; daha kalÄ±n pimlerin bulunduÄŸu soket ise, enerji besleme grubudur. Servo motorlarÄ±n kontrol edilebilmesi iÃ§in, servo sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ihtiyaÃ§ duyulur. Bu sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin sayesinde, servodan gelen sinyallerle, hareket ve hÄ±z kontrol edilir.Â

Servo MotorlarÄ±n KullanÄ±m AlanlarÄ±Â

Servo motorun en fazla kullanÄ±lan uygulama alanÄ±, robot teknolojisidir. Servo motor, iÃ§erisinde bulunan AC, DC veya step motorlara gÃ¶re iÅŸlev de gÃ¶rebilir. KullanÄ±m alanlarÄ± yaygÄ±ndÄ±r.Â

Servo motorlarÄ±n baÅŸlÄ±ca kullanÄ±m alanlarÄ± ÅŸunlardÄ±r:Â

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Â - BÃ¼ro makinalarÄ±Â

Â - PompalarÂ

Â - KlimalarÂ

Â - RadarlarÂ

Â - Torna tezgahlarÄ± (CNC )Â

Â - Uzaktan kumandalÄ± oyuncak arabalarÂ

Â - RobotlarÂ

Â - ArabalarÂ

Â - Paketleme makinalarÄ±Â

Servo Motorun Ã‡alÄ±ÅŸma PrensibiÂ

Servo motorun miline baÄŸlÄ± olan bir enkoder vardÄ±r. Bu enkoder servo motorun dÃ¶nÃ¼ÅŸ yÃ¶nÃ¼, hÄ±zÄ± ile dÃ¶nÃ¼ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ± sÃ¼rekli kontrol edebilmek iÃ§in servo sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne sinyal gÃ¶ndermektedir. ArdÄ±ndan, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye gelen sinyallere gÃ¶re de; servo motora komut verir. Geri besleme sinyali ile de, kontrol edilir. Normal bir servo motor, 0 ile 180 derece arasÄ±ndaki aÃ§Ä±sal hareketleri kontrol etmektedir.