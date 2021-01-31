Ses gelmeyince acÄ± gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

AkÃ¶ren Mahallesi SÃ¶ÄŸÃ¼tpÄ±nar Caddesinde bulunan tek katlÄ± kÃ¶y evinde yalnÄ±z yaÅŸayan 72 yaÅŸÄ±ndaki Sayim Yay'Ä±n evine giden muhtar ve komÅŸularÄ± yaÅŸlÄ± adamÄ± yerde hareketsiz yatarken gÃ¶rdÃ¼. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine, saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, Sayim Yay'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ev ve bahÃ§e iÃ§erisinde incelemelerde bulundu. NÃ¶betÃ§i savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan kesin Ã¶lÃ¼m sebebinin belirlenmesi iÃ§in yaÅŸlÄ± adamÄ±n cansÄ±z bedeni Ä°stanbul AdlÄ± TÄ±p Kurumu'na sevk edildi.Â

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Mahalle MuhtarÄ± HÃ¼seyin Ergin, "Sayim'in bacasÄ±nÄ±n 3 gÃ¼ndÃ¼r tÃ¼tmediÄŸini gÃ¶rmÃ¼ÅŸ komÅŸusu. Sonra beni aradÄ± durumu anlattÄ±. Git seslen dedim. Ses gelmediÄŸini sÃ¶yledi. Sonra ben de eve geldim kapÄ±dan baktÄ±k, yataktan dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ bir ÅŸekilde yerde bulduk. Sonra saÄŸlÄ±k ve jandarma ekiplerine haber verdik" dedi.Â

Olayla ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor.Â