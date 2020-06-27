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27.06.2020 - 19:53 | | DHA

'Sesimi öldüğümde duymanızı istemiyorum' demişti... Flaş gelişme

Niğde'de, 2 çocuk annesi Seda A., boşanma aşamasındaki eşi Hayrettin A., tarafından davadan vazgeçmesi için tehdit ve darbedildi. Seda A., o anları sosyal medya hesabından "Benim sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum" notuyla paylaşırken, polis Hayrettin A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Hayrettin A., tutuklandı.

'Sesimi öldüğümde duymanızı istemiyorum' demişti... Flaş gelişme

Niğde'de 2 çocuk annesi Seda A., kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir süre önce eşi Hayrettin A.'ya boşanma davası açtı.. Hayrettin A., mahkemenin uzaklaştırma kararını 3 kez ihlal etti. Geçen gün akşam saatlerinde Seda A.'nın ailesinin evine giden Hayrettin A., eşini yanına çağırdı. Seda A.'yı davadan vazgeçmesi ve eve dönmesi için tehdit eden Hayrettin A. olumsuz yanıt alınca eşine saldırdı. Durumu fark eden çevredekilerin ve Seda A.'nın ailesinin müdahalesiyle Hayrettin A., olay yerinden uzaklaştırıldı. 

'SESİMİ ÖLÜNCE DUYMANIZI İSTEMİYORUM'

Yakınları, Seda A.'nın eşinin kendisini tehdit ve darbettiği görüntüleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Seda A., görüntüleri sosyal medya hesabından, "Henüz babamın soyadını alamadım. Çünkü eşimden boşanmaya çalışıyorum ve sonuç alamadım. Şiddet görüyorum, tehdit ediliyorum. Benim sesimi, öldüğümde duymanızı istemiyorum. Bana yardım edin, sesimi duyurun" notuyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede yayılınca, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis, Hayrettin A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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