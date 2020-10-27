Sevda Noyan'ın yargılanmasına başlandı!

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Sevda Noyan katılmadı. Müşteki avukat Enes Kabadayı'nın da hazır olmadığı duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

HASTA OLDUĞU İÇİN KATILMADI

Duruşmada, sanık Sevda Noyan'ın avukatının mahkemeye 24 Ekim'de mazeret dilekçesi gönderdiği ve dilekçeye Sevda Noyan'ın hasta olduğuna ilişkin doktor raporu da eklediği bildirildi. Dava konusu videonun bilirkişi tarafından çözülerek dosyaya gönderildiği kaydedilen duruşmada, avukat Tülay Bekar'ın Ankara Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla gönderdiği bir dilekçeyle, suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle müdahilliğine karar verilmesini talep ettiği belirtildi. Duruşmada ayrıca müştekilerden Enes Kabadayı'nın, 26 Haziran'da mahkemeye sunduğu dilekçeyle, "Bilirkişi Z.A'nın, siyasi görüşünü belirtir Facebook paylaşımları olduğu ve siyasi görüşünden bağımsız olamayacağı gerekçeleriyle reddini talep ettiği" belirtildi. Söz verilen müşteki avukatı, katılma talebinin kabulüne karar verilmesini isteyerek sanık ifadesi alındıktan sonra beyanda bulunacağını belirtti. Sanık Sevda Noyan'ın avukatı ise, müştekilerin maddi veya manevi zarar görme durumlarının olmadığı gerekçesiyle katılma talepleri ile bilirkişi reddinin reddine hükmedilmesini istedi.

BİR DAHAKİ CELSE DİNLENECEK

Mahkeme, sanık Sevda Noyan'ın mazeretini kabul ederek duruşma günü bildirilerek dinlenilmesine karar verdi. Müşteki Enes Kabadayı ve Tülay Bekar'ın suçtan doğrudan zarar görme durumlarının olmadığı gerekçesiyle müdahillik taleplerini reddeden mahkeme, müşteki Kabadayı'nın bir dahaki celse dinlenmesine hükmetti. Mahkeme bilirkişinin reddi talebiyle ilgili de, "bilirkişinin sadece video çözümü yaptığı ve siyasi görüşünün istenmediği" gerekçeleriyle ret kararı verdi. Duruşma 14 Ocak'a ertelendi.