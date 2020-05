Sevdiklerimizi özlüyoruz!

“Bilinçli bir şekilde direnmeyi sürdürüyoruz, bu sorunun çok kısa bir zamanda çözülmeyeceğinin farkındayız, toplumun önemli bir kısmı bu sürecin en az 6 ay daha devam edeceğini tahmin ediyor. Önümüzdeki aylarda normalleşme arttıkça yaşamımızın normal parçalarına geri dönmeye başlayacağız ancak henüz hala endişelerimiz çok taze. Her on kişiden dokuzu kalabalık ortamlarda bulunmaktan endişe ediyor, öyle ki hemen hemen her üç kişiden biri bu sene sonuna kadar toplu taşıma kullanmamayı düşünüyor. Vatandaşların %30’una yakını bu sene sonundan önce kuaföre gitmeyi düşünmüyor. Toplumumuzda insanlar arası iletişimin olmazsa olmaz parçaları olan tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi eylemlere de halen büyük endişe ile yaklaşıyoruz, hatta hiç yaklaşmak istemiyoruz denebilir.

Salgın ile mücadelede bayrağı sağlık çalışanları taşıyor elbette ancak hepimiz bu süreçte çeşitli fedakârlıklar yapıyoruz. Bu fedakarlıkların en başında da sevdiklerimizden uzak kalmaya razı gelmek var, ailelerimize, dostlarımıza özlemimiz çok yüksek. Salgın süreci manevi değerlerin farkına daha fazla varmamıza neden oldu, mesela özgürlüğümüzün, mesela anne, baba ve kardeşlerimizin değerini daha fazla anladık. Öte yandan her on kişiden dördü için lüks eşyalara sahip olmak artık daha önemsiz.

Bayrama girerken ruh halimizi özetleyecek olursak, mal mülk yerine sevdiklerimizi ve özgürlüğümüzü istiyoruz, virüs ile savaşın devam edeceğinin bilincindeyiz ve henüz gardımızı indirmeye hazır değiliz.”