Sevgi Tekin'i böyle tehdit etti! 'Sana on dakika süre veriyorum'

Ankara Mamak’ta geçen ocakta, Gökhan Ağtaş (26) altı ay önce kendisini terk eden Sevgi Tekin’in (32) evine pencere camını kırarak girmiş, ardından genç kadını ailesinin gözü önünde silahla vurarak öldürmüştü. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamade zanlı hakkında “kasten öldürme”, “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “konut dokunulmazlığının ihlali”, “haberleşmenin ihlali”, “mala zarar verme” ve “tehdit” suçlarından müebbet ile 95 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamaye göre Ağtaş, olay gününden önce Tekin’in kızı S.’nin kullandığı cep telefonuna tehdit mesajları gönderdi.

TEHDİTLER İDDİANAMEDE

İddianamede, Ağtaş’ın Tekin’e yönelik, “Sen burada olduğun sürece o mermi patlayacak sana emin ol, seni kavuşturacağım o gökyüzüne. Bak seni delik deşik etmezsem. O namluyu senin ağzına sokacağım. Bu da sana son mesajım. Karşına çıktığımda emin ol konuşacak fırsatın olamayacak” tehdit içeren sözlerine yer verildi.

Ağtaş, olay günü ilk olarak evde bulunan Tekin’in annesi, kız kardeşi ve çocuğu S.’nin telefonlarını elinden aldı. Daha sonra yüzüne dört-beş kez tekme attığı genç kadına, “Sen ölümü hakediyorsun, hemen odadan çık yoksa bunların gözü önünde vururum, sana on dakika süre veriyorum” diye bağırdı. Tekin’in annesi Muhubbet Kanlı’nın müdahale etmeye çalışması üzerine ise Ağtaş, yaşlı kadının kafasına silah vurarak darp etti. “Bu evde bugün bir ölü çıkacak. Kendimi de hepinizi de yakacağım” tehditleri savuran Ağtaş daha sonra cinayeti işledi.