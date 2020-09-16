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16.09.2020 - 12:44 | | İHA

Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

Adana’da sevgilisi tarafından 9. kattaki evinin balkonundan aşağı sarkıtılan kadının özel harekat tarafından kurtarıldıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! Korkunç görüntüler ortaya çıktı
Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! O anlar güvenlik kamerasında
Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! O anlar güvenlik kamerasında
Sevgilisini 9. kattan sarkıttı! O anlar güvenlik kamerasında
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Olay, gece saat 03.30 sıralarında Adana Seyhan ilçesi, Aydınlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katında yaşandı.

İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar üst katlardan gelen çığlık sesleri üzerine kata baktıklarında bir kadının balkondan sarkıtıldığını görünce polise ihbarda bulundu.

Adrese gelen polis ekipleri, 9'uncu kattaki dairenin ziline bastı. Polisin uyarılarına rağmen şüphelinin kapıyı açmaması ve kadını alıkoymaya devam etmesi üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Evdeki Z.Z.Y. (29) adlı şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, S.T. (25) isimli kadın kurtarıldı. Polisin apartmana girmesi ve kalkan ile koç başıyla 9. kata çıkması kadını kurtarıp aşağı indirmeleri saniye saniye görüntülendi.

Polisin zanlıyı götürmesi de anbean kameralara yansıdı. Zanlının öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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