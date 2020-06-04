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04.06.2020 - 11:20 | | İHA

Sevgilisini öldüren kadın "Namusumla oynadı" dedi

 Eskişehir’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastaneye girerken gazetecilere, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

Sevgilisini öldüren kadın "Namusumla oynadı" dedi

Dün yaşanan olayda, Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir aparta İzmir’den Eskişehir’e gelen kız arkadaşı Özlem Ç. (32) ile Emrah Sanat (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Özlem Ç., iddialara göre mutfaktan aldığı bıçakla Sanat’ın göğüs kısmına vurdu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sanat hayatını kaybederken, Özlem Çatalbaşoğlu ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Ç., Huzur Mahallesi'ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı.

"NAMUSUMLA OYNADI"

Sevgilisini bıçak ile öldüren Özlem Ç., bugün sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna cevap veren cinayet şüphelisi, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi. Özlem Ç. sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Boz ayı ve koruma altındaki karacaları avlayan kaçak avcılara ceza yağdıDoğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu’da kaçak boz ayı ve koruma altındaki karacaları avlayan iki şahsa, toplamda 84 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.
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