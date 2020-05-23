Sevgiliye bayram mesajları 2020! İşte en güzel, anlamlı ve yeni Ramazan Bayramı mesajları...

Ramazan Bayramı 24 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak. Bayrama kısa bir süre kala bayram için hazırlıklar yapılıyor. Corona virüs nedeniyle bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sevdiklerinden ayrı olanlar güzel ve anlamlı bir mesaj ile bayramı kutlayabilirler. İşte sevgiliye bayram mesajları 2020...

SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI 2020...

Bu bayram ve bütün bayramlar yüreğimizin birbirimiz için çarpması dileğimle… Kurban Bayramın kutlu olsun canım.

Sevgilim bugün ve bütün bayramlar beraber olmak umudu ile bayramın kutlu olsun.

Bayramın kutlu yüreğin umutlu, umutların atlı, sevdan kanatlı, mutluluğumuz katlı, sofranmız tatlı, mekânımız tahtlı, ömrün bahtlı olsun sevgilim.

Canım! Yalnızca bu bayram değil, eriştiğimiz erişebildiğimiz her bayram kutlu olsun. Seni Seviyorum..!

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

Ramazan Bayramı'n kutlu, her günün bir önceki günden güzel ve mutlu olsun aşkım.

Her bayram sabahı gökyüzünde yıldızlı kandiller yanar ve inan bütün gönülleri aydınlatırlar. Bayramın kutlu olsun, neşe ve umutlarınız beyaz olsun.

Aşkım..! Bayramını en yüce ve en samimi duygularımla kutlarım. Yüzün daima bayram sevinci içinde gülsün..!

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Kurban bayramınızı kutlarız.

Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.