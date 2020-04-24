Şevval İsminin Anlamı Nedir? Şevval Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Şevval ismi özellikle dini açıdan önemli bir yere sahip isimlerden biridir. İslam içerisinde özel bir anlamı bulunan Şevval ismi, son dönemlerde kız çocukları için ebeveynler tarafından sıkça değerlendiriliyor.

Şevval Ne Demek?

Şevval Arapça kökenli bir isimdir. Bu isminin anlamı Hicri takvimine göre 10. ayıdır. Bu ayın ilk 3 günü şeker bayramı olarak bilinir. Yani İslami açıdan dini bayramlar konusunda önemli bir yere sahip adlardan biridir. Bu sebepten dolayı pek çok kişinin tercih ettiği ve çocukları adına değerlendirdiği isimler arasında yer alır. Tek başına ya da kombin olarak farklı isimler ile bir araya getirilmek suretiyle kullanılabilecek adlar içerisinde bulunmaktadır.

Şevval Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilenler arasında Şevval isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Aynı şekilde internet üzerinde sıkça araştırılan sorulardan biridir. Şevval isminin Kur’an-ı Kerim'de geçmediğini söylemek mümkün. Ancak özellikle İslami açıdan dini anlamı nedeniyle günümüzde oldukça beğenilen isimlerden biridir. Ayrıca televizyonda ve basında görülen pek çok ünlünün de isminin Şevval olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle de ilgi toplayan isimler arasındadır.