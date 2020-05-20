Seyahat izin belgesi başvuru sorgulama ekranı 2020 - Seyahat izin belgesi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, kimlere verilir? Seyahat yasağı ne zaman biter?

Seyahat izin belgesi başvuru ekranı, seyahat yasağının devam ettiği illerde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 15 ilde uzatılan seyahat kısıtlaması kapsamında, mecburi durumu bulunarak seyahat etmek zorunda kalanlar, seyahat izin belgesi başvuru şartlarını taşımaları kapsamında yolculuk izin belgesini e devlet seyahat izin belgesi ekranından ve valiliklerden temin edebiliyorlar. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere verilir? İşte, seyahat izin belgesi başvuru ekranı ve seyahat izin belgesi alma ile ilgili ayrıntılar.



SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?



"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?



İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.



- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı



SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU HATTI NEDİR?



Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı üzerinden seyahat izin belgelerini temin edebilecekler.



SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER



Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.



Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.