Seyahat izin belgesi e-Devlet'ten nasÄ±l alÄ±nÄ±r, kimler baÅŸvurabilir? e-Devlet seyahat belgesi alma ekranÄ±

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelgesiyle ÅŸehirler arasÄ± yolculuklara kÄ±sÄ±tlama geldi ve ÅŸehirler arasÄ± yolculuk yapacak vatandaÅŸlarÄ±n seyahat izin belgesi almasÄ± gerekiyor. Bu konu ile ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi'nden bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, vatandaÅŸlar seyahat izin belgesini e-Devlet Ã¼zerinden alabilecekler. e-Devlet Ã¼zerinden seyahat izin belgesinin nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ± ise merak edilen sorular arasÄ±nda bulunuyor. Ä°ÅŸte seyahat izin belgesi alma ekranÄ±...

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ° e-DEVLET'TEN ALINACAK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°ÅŸte o aÃ§Ä±klama:

â€œKoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda seyahat edecek vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±k kaymakamlÄ±klara gitmesine gerek kalmadÄ±. Seyahat Ä°zin Belgesi baÅŸvurularÄ± e-Devlet KapÄ±sÄ±nda."

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ°NÄ° KÄ°MLER BAÅžVURULABÄ°LÄ°R?

Tedavi ihtiyaÃ§larÄ± nedeniyle doktor kararÄ±yla sevk edilen

Birinci derece yakÄ±nlarÄ± vefat eden veya aÄŸÄ±r hastalÄ±ÄŸÄ± olan

Son on beÅŸ gÃ¼n iÃ§erisinde gelmiÅŸ olduÄŸu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaÅŸlar.

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYNIZ!

BAÅžVURU SÃœRECÄ° NASIL OLACAK?

e-Devlet KapÄ±sÄ± Ã¼zerinden baÅŸvuru yapÄ±lacak.

BaÅŸvurular Seyahat Ä°zin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye alÄ±nacak.

Seyahat Ä°zin Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerden sonrasÄ±nda baÅŸvuru sahiplerine "BaÅŸvurunuz kabul edilmiÅŸtir" veya BaÅŸvurunuz ret edilmiÅŸtir" ÅŸeklinde SMS Ã¼zerinden bildirim yapÄ±lacaktÄ±r.

BaÅŸvurusu kabul edilen vatandaÅŸlar, otogar veya havaalanlarÄ±nda oluÅŸturulan BaÅŸvuru MasalarÄ±ndan T.C Kimlik NumarasÄ± ile doÄŸrulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra kabul edilecektir.

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