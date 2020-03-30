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30.03.2020 - 13:26 |

Seyahat izin belgesi e-Devlet'ten nasÄ±l alÄ±nÄ±r, kimler baÅŸvurabilir? e-Devlet seyahat belgesi alma ekranÄ±

Ã‡eÅŸitli alanlarda corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle birÃ§ok Ã¶nlem alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan tedbirlerden biri ise ÅŸehirler arasÄ± yolculuklara getirilen kÄ±sÄ±tlamalar oldu. Åžehirler arasÄ± yoluculuk yapacak olanlarÄ±n seyahat izin belgesi almasÄ± gerekiyor. Seyahat izin belgesi ise e-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nabilecek. Peki seyahat izin belgesi e-Devlet'ten nasÄ±l alnÄ±r?

Seyahat izin belgesi e-Devlet'ten nasÄ±l alÄ±nÄ±r, kimler baÅŸvurabilir? e-Devlet seyahat belgesi alma ekranÄ±

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Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelgesiyle ÅŸehirler arasÄ± yolculuklara kÄ±sÄ±tlama geldi ve ÅŸehirler arasÄ± yolculuk yapacak vatandaÅŸlarÄ±n seyahat izin belgesi almasÄ± gerekiyor. Bu konu ile ilgili CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi'nden bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, vatandaÅŸlar seyahat izin belgesini e-Devlet Ã¼zerinden alabilecekler. e-Devlet Ã¼zerinden seyahat izin belgesinin nasÄ±l alÄ±nacaÄŸÄ± ise merak edilen sorular arasÄ±nda bulunuyor. Ä°ÅŸte seyahat izin belgesi alma ekranÄ±...

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ° e-DEVLET'TEN ALINACAK

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Ofisi sosyal medya hesabÄ± Twitter'dan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ä°ÅŸte o aÃ§Ä±klama:

â€œKoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda seyahat edecek vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±k kaymakamlÄ±klara gitmesine gerek kalmadÄ±. Seyahat Ä°zin Belgesi baÅŸvurularÄ± e-Devlet KapÄ±sÄ±nda."

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ°NÄ° KÄ°MLER BAÅžVURULABÄ°LÄ°R?

Tedavi ihtiyaÃ§larÄ± nedeniyle doktor kararÄ±yla sevk edilen
Birinci derece yakÄ±nlarÄ± vefat eden veya aÄŸÄ±r hastalÄ±ÄŸÄ± olan
Son on beÅŸ gÃ¼n iÃ§erisinde gelmiÅŸ olduÄŸu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaÅŸlar.

SEYAHAT Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMA EKRANI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYNIZ!

BAÅžVURU SÃœRECÄ° NASIL OLACAK?

e-Devlet KapÄ±sÄ± Ã¼zerinden baÅŸvuru yapÄ±lacak.

BaÅŸvurular Seyahat Ä°zin Kuruluna iletilecek ve kurul tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmeye alÄ±nacak.

Seyahat Ä°zin Kurulu tarafÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸerlendirmelerden sonrasÄ±nda baÅŸvuru sahiplerine "BaÅŸvurunuz kabul edilmiÅŸtir" veya BaÅŸvurunuz ret edilmiÅŸtir" ÅŸeklinde SMS Ã¼zerinden bildirim yapÄ±lacaktÄ±r.

BaÅŸvurusu kabul edilen vatandaÅŸlar, otogar veya havaalanlarÄ±nda oluÅŸturulan BaÅŸvuru MasalarÄ±ndan T.C Kimlik NumarasÄ± ile doÄŸrulamalarÄ± yapÄ±ldÄ±ktan sonra kabul edilecektir.

Seyahat izin belgesi e-Devletten nasÄ±l alÄ±nÄ±r, kimler baÅŸvurabilir e-Devlet seyahat belgesi alma ekranÄ±

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Seyahat izin belgesi e-Devletten nasÄ±l alÄ±nÄ±r, kimler baÅŸvurabilir e-Devlet seyahat belgesi alma ekranÄ±

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Seyahat izin belgesi e-Devletten nasÄ±l alÄ±nÄ±r, kimler baÅŸvurabilir e-Devlet seyahat belgesi alma ekranÄ±

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Sokak ortasÄ±nda â€˜Erik DalÄ±'yla destek verdiler, sosyal mesafeyi unuttularAntalyaâ€™da bir grup vatandaÅŸ, corona virüsü vak'alarÄ±nda canla baÅŸla mücadele eden saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na evlerinden destek vermek yerine araçlarÄ±ndan açtÄ±ÄŸÄ± son ses müzikle sokak ortasÄ±nda oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadÄ±ÄŸÄ± gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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