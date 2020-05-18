Seyahat yasağı kalktı mı, hangi illerde yasak var? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Geçtiğimiz hafta seyahat yasağı 9 ilde kaldırıldı ve 15 ilde yasak olması kararı verildi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8’inci kez gerçekleşecek toplantıda çıkacak kararlar bekleniyor. Bugünkü toplantıda seyahat yasağı ile ilgili karar alınması bekleniyor.Peki seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Kıvanç El'in haberine göre; Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği ifade ediliyor. İlk etapta özel araçla seyahatten ziyade uçak, tren, otobüslerde kontrollü olarak seyahat edilmesi yönünde adım atılabileceği de değerlendiriliyor. Kabinede tüm bu konular değerlendirilerek seyahat yasakları konusunda bir karar verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE GÖNDERDİ

Geçtiğimiz günlerde seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlanmıştı.Genelgede;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.