Seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? sorusunun cevabı merak ediliyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı yapıldı. Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı tarihi de açıkladı. Peki seyahat yasağı ne zaman kalkıyor?

SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak..

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı;

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz."