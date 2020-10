Evliya Çelebi tarafından yazılan Seyahatname, günümüzde hala gezgin kitapları içerisinde en önemli eserlerden biri olarak sayılıyor. Birçok farklı özelliği ve dili ile beraber tarihi açıdan büyük bir öneme sahip eserler arasında gelmektedir.



Seyahatname Nedir, Kaç Yılda Tamamlanmıştır?



Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış en önemli gezi kitabıdır. Osmanlı döneminde yaşamış olan Evliya Çelebi, bu dönemde tam 50 yıl boyunca ülkeyi dolaşmıştır. Daha sonra dolaştıklarını not almak suretiyle kitaplaştırmış ve neticesinde Seyahatname kitabının oluşturmuştur.



Özellikle 10 ciltten oluşması ile beraber Seyahatname dünya tarihinin en uzun gezgin kitaplarından biridir. Gerçekçi bir gözlem üzerinden duru ve yalın şekilde yazılmış olan Seyahatname, bazı kısımlarında fantastik bir dille yazarak halkın anlayabileceği bir şekilde kaleme alınmıştır. Ayrıca halkın anlayabileceği birçok deyim Seyahatname içerisinde yer alıyor. Bu sebepten dolayı halk etimolojisi kitap içerisinde çok fazla görülmektedir.



10 ciltlik olan bu kitap içerisinde Evliya Çelebi gezip gördüğü her yer hakkında doğru ve gerçekçi bilgiler sunuyor. O yüzden Türk kültürü tarihi ve edebiyatı açısından Seyahatname günümüzde büyük öneme sahip. Hayatında 50 yıl boyunca gezdiği her yeri kitap haline getirmek suretiyle günümüze kadar ulaştıran Evliya Çelebi, Türk tarihinin en önemli gezginlerinden biri olarak kabul edilmektedir.



Seyahatname günümüzde bile hala en önemli gezgin kitapları arasında yer alıyor. Yılların oluşturduğu emeği 10 Cidde kitap haline getiren Evliya Çelebi, gelecek kuşaklara çok önemli bir eser bırakmış en önemli yazarlar içerisinde yer alıyor. Bu yüzden hem tarihi hem de bilgi açısından büyük bir öneme sahiptir.