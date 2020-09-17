Seyir halindeyken kendini atmıştı! Detaylar ortaya çıktı

Olay 14 Eylül Pazartesi günü Sarıyer'de yaşandı. Türkiye'de işçi olarak oturum izni bulunan Fildişi Sahili uyruklu kadın, iş yerinden çıktıktan sonra uğradığı köpek saldırısı sonrasında kendisine yardım etmek isteyen erkek bir şahsın otomobiline bindi.

Bindiği otomobil ile Şişli istikametine doğru gelen kadına otomobil içerisinde araç sürücüsü R.P. tarafından cinsel tacizde bulunuldu. Uzun süre tacize direnen kadın, araç sürücüsünden kendisini indirmesini istedi. Tacizin cinsel saldırıya dönüştüğü sırada, trafik ışıklarında yavaşlayan araçtan kendisini aşağı attı.

Akşam saat 19.00 sıralarında Okmeydanı bağlantı yolu mevkiinde yaşanan olayda, kadını yol ortasında bulan ve seyir halindeki araçların çarpmasından kurtaran vatandaşlar kendisini hastaneye yetiştirirken, plakasını aldıkları aracıda polise bildirdi. Olay sonrası harekete geçen polis, olayın görgü tanıklarının beyanı ve çevredeki kameralar üzerinde yaptığı inceleme sonrasında araç sürücüsü olarak tespit ettiği R.P., isimli şahsı olaydan 2 gün sonra Şişli’de gözaltına aldı.

"Yaralamaya sebebiyet verme ve cinsel saldırı" suçundan emniyete götürülen R.P. hastanedeki ilk ifadesinde, kendisine taciz ve cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden davacı ve şikayetçi olmaması üzerine gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Korkudan dolayı şikayetçi olamadığı ileri sürülen kadının kendisini cinsel saldırıdan kurtarmak için seyir halindeki araçtan aşağı atışı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.