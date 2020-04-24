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24.04.2020 - 18:20 |

Şeyma İsminin Anlamı Nedir? Şeyma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Şeyma, istatiksel açıdan ülkemizde kız çocuklarına verilen en yaygın isimler arasında yer almaktadır. Tanıdığımız insanlarda da karşımıza çıkan bu ismin anlamını da aynı oranda merak edilmektedir. Peki, Şeyma ne demek? Bu ismi Kur’an’da yer alıyor mu? Şeyma ismiyle alakalı akla gelen tüm soruları yanıtladık.

Şeyma İsminin Anlamı Nedir? Şeyma Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde Şeyma’nın kelime anlamına dair bir bilgi yer almamaktadır. Ancak bu ismin anlamı halk tarafından benimsenmiştir.

Şeyma Ne Demek?

Şeyma, vücutta bulunan bir izin kişiyi diğerlerinden farklı ettiği durumlarda kullanılan bir sözcüktür. Bu kapsamda vücudunda; ben, doğum lekesi ya da bunlara benzer izler taşıyanlar Şeyma olarak isimlendirilmektedir. Bunun yanı sıra Şeyma’nın bir kelime anlamı da “çok kıymetli” demektir. Bu ismin verildiği kız çocukların karakter yapıları da oldukça merak edilmektedir.

Şeyma adını taşıyanlar genellikle yoğun duygusal yapılarıyla tanınırlar. En önemli kararları bile mantıkla değil duygusal açıdan ele alırlar. Duygusallığın yanı sıra sezgisel olarak da oldukça yeteneklidirler. Bu sebeple de alınan kararlar genellikle doğru olmaktadır. Sevilmedikleri ortamdan veya sevmediği insanların olduğu ortamlardan uzak durmaya çalışırlar. İş yaşamında da başarılı olamayacağını hissettikleri zaman, buradan hızlı bir biçimde ayrılırlar.

Şeyma İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Kuran-ı Kerim’de Şeyma ismi ya da kelimesiyle alakalı bir içerik yer almamaktadır. Ancak dini açıdan bakıldığında önemli bir şahsın adının Şeyma olduğu kayıtlara geçmiştir. Bu kapsamda Hz. Muhammed’in süt kardeşinin adı da Şeyma’dır.

 

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