Sıcağı bahane eden maskeyi çıkarıyor

Türkiye’de vakaların yarısının görüldüğü kent olan İstanbul’un kalabalık semtlerinde maske kuralına uyulup uyulmadığını Milliyet olarak yerinde gözlemledik. İlk durağımız kentin en kalabalık ilçelerinden biri olan Ümraniye’ydi.



Maskesizler



Saat 10.30 sıralarında ilçenin en işlek caddesi olan Alemdağ Caddesi’ndeydik. Caddede dolaşan birçok insanda maske vardı fakat büyük bölümünde maskeler çene altına inmişti. Bazı vatandaşlar ise maskesin koluna takarak dolaşıyordu. Gözlem yaptığımız caddede bir çok kişinin ise hiç maske takmadığına şahit olduk. O vatandaşlardan biri olan Şahin Yıldırım, ‘Neden maske takmadınız’ sorumuza, “Hava çok sıcak insan bunalıyor takınca. Ben yine de takıyorum ama bugün evde unutmuşum” yanıtını verdi.



‘Tedirgin değilim’

Bir sonraki durağımız ise her zaman kalabalık olmasına alıştığımız Eminönü Mahmut Şevket Paşa’ydı. Bayram alışverişinin de yoğun olarak yapıldığı bölgede hergün yüzlerce müşteriyle ilgilenen esnafların maske takmadığını gözlemledik. Maskeyi neden takmadığını sorduğumuz esnaflardan Hüseyin Karaca, “Hiç bir tedirginliğim yok. Sıcakta nefes alamıyoruz. Maske takınca verdiğim nefesi geri alıyorum o daha tehlikeli. Müşteri gelince takıyorum” diye konuştu.











‘Daraltıyor’

Mahmut Şevket Paşa’da alışveriş yapmaya gelen Taylan Hikmet ise maske takmamasını, “Hava çok sıcak maskeyi takıp biraz yürüdükten sonra daraltıyor insanı. Ama maskem elimde. Riskli ama ne yapayım insanlara fazla yaklaşmamaya çalışıyorum” sözleriyle savundu. Tahtakale’ye geçtiğimizde de manzara değişmedi. Burada da hem esnaf hem de vatandaşların maske zorunluluğuna uymaması dikkat çekti.

Çenelerde

Dün öğlen Zeytinburnu 58’inci Bulvar’da da vatandaşların bir çoğu maskelerini yine çene ya da koluna takmış durumdaydı. Bazı vatandaşlarda ise hiç maske bulunmuyordu. Maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlattığımız Salih Tatlıcı’dan, “Maskem cebimde hava çok sıcak o yüzden takamıyorum. Balabalık bir yere girince takıyorum” cevabını aldık. Son durağımız Bağcılar Meydanı ve çarşısı da oldukça yoğundu. Burada da maskeler çoğunlukla çenedeydi. Yine bir çok vatandaş da salgın riskindeki artışa rağmen maske takmıyordu.