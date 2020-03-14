Sıcaklıklar 12 derece düşüyor! Hava durumu corona virüsü etkiler mi?

CNN TÜRK Meteoroloji editörü canlı yayına bağlanarak önümüzdeki günlerde ülke genelinde sıcaklıkların nasıl olacağını anlattı.

Sıcaklıkların 12-13 derece düşeceğinin altını çizen Sürmeli “Uzmanların da bu ara söyledikleri bağışıklık sistemimizi ne kadar güçlü tutarsak corona virüsü karşı o kadar dirençli olacağız. Soğuk algınlığı riski de maalesef böyle zamanlarda arttığı için sıcaklık dalgalanışları her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bugün dışarıda olanlar hissetmişlerdir. İstanbul’da ciddi bir sıcaklık farkı var. Yarından itibaren önümüzdeki haftanın neredeyse tamamı sert bir sıcaklık düşüşü var. Yarın Marmara’da Karadeniz’de öğlenden sonra akşam saatlerinde İç Ege ve Anadolu’da sağanak yağış var.

Yarın İstanbul 10 derecenin üzerini göremeyecek. İki gün içinde 12-13 derecelik bir azalış var. Ankara’da 19 dereceden yaklaşık 5 dereceye inecek. Pazartesi kısa süreli kar yağışları bekliyoruz. Adım adım geçersek yarından itibaren sıcaklık düşmeye başlıyor kuzey bölgelerde. Sıcaklık azalışıyla sağanak yağış gelecek.

Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesini bekliyoruz Marmara genelinde -1 dereceler, İç Anadolu’da ise -7 dereceler bile ölçülecek.” dedi.

HAVA DURUMU CORONA VİRÜSÜ ETKİLER Mİ?

Prof. İlyas Dökmetaş bu sorunun cevabını verdi. Dökmetaş “Soğuklar koronavirüsü etkilemez. Virüs temasla bulaşır” dedi.