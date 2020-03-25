Sicil affı ne demek, resmi gazetede yayımlandı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor 2020?

Ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle peş peşe alınan kararlar vatandaşları arayışa geçirdi. Birbirinden farklı düzenlemelerin yaşandığı bu dönemde, kimin ne derdi varsa o konuda aramada bulunuyor. Milyonlarca vatandaşın umut ışığı beklediği konulardan biri de sicil affı. Sicil affı gelecek mi? Sicil affı ne demek? Sicil affı kimleri kapsıyor 2020? Ülkemizdeki mağduriyetlerin giderilmesi yönünde yapılan çalışmalar arasında sicil affı var mı?

SİCİL AFFI NEDİR?

2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir. 2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve kara listedeki vatandaşlara umut olacak sicil affı yasası ile ilgili çalışmalar bitti. 2020 yılında torba yasa ile beraber sicil affı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek.

SİCİL AFFI ÇIKACAK MI?

HUKUKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.

Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.