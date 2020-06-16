Şiddet iddiasının tarafları ilk kez konuştu! İsmail Küçükkaya ve Eda Demirci...

İDDİA: ŞİDDET DÜĞÜN GÜNÜ BAŞLADI

İsmail Küçükkaya, 9 Temmuz 2016’da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünya evine girdi. Çift o dönemde sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları paylaştı ama Eda Demirci’nin iddiasına göre duygusal ve fiziksel şiddet daha düğün günü başlamıştı. Boşanma dilekçesinde “Eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya ağlayarak dışarı çıktı. Ailelerin araya girmesiyle düğün yapıldı” yazıyordu.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açtı.

‘KAFAMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ’

Dilekçesinde “Davalı ilk şiddet olayında müvekkilim Eda’nın kafasını tutmuş, sürükleyerek ve ağzını kapayarak, perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklemiştir. İkinci olayda müvekkilimin kollarında davalının tırnak izleri çıkmış, yüzüne yumruk atmış ve ‘Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım’ demiştir” ifadeleri yer aldı. Çift 30 Ocak 2020’de boşandı. Eda Demirci “Davadan bir süre önce kanser olduğumu öğrendim. Tazminat taleplerimden vazgeçtim. Düğün takıları karşılığında 550 bin TL aldım ve boşandık” diyor.

AVUKAT HATEMİ: ŞİDDETE UĞRADIYSA BELGELESİN

İsmail Küçükkaya’nın avukatı Kezban Hatemi müvekkiline yönelik şiddet iddiaları hakkında şunları söylüyor: “Kesinleşen mahkeme kararında açıkça da görüleceği gibi davalının müvekkilim İsmail Küçükkaya aleyhine açtığı dosyada şiddet uygulandığına dair rapor, savcılık veya herhangi bir zabıta ve kolluk başvurusu olduğuna dair en ufak bir delil olmadığı gibi Demirci’nin tek bir koruma talebi dahi olmamıştır. Davalının müvekkilimin manevi şahsiyetine ve kişilik haklarını zedeleyici tutum ve davranışları ile beyanları külliyen gerçek dışıdır.” Avukat Hatemi, Eda Demirci hakkında müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle maddi-manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Demirci hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: İDDİALAR ASILSIZ

İddiaların odağındaki ünlü haberci İsmail Küçükkaya ile telefonda konuştum. Mahkemenin aldığı ‘gizlilik’ kararı nedeniyle bugüne kadar bu konu hakkında hiç konuşmadığını belirten Küçükkaya, hakkındaki şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlıyor ve “Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. Tamamen şahsıma yönelik bir karalama” diyor.

EDA DEMİRCİ: ŞİDDET UYGULADI AMA HİÇ İZ BIRAKMADI

Küçükkaya ile 2 yıl evli kalan, 6 ay önce de resmi olarak boşanan Eda Demirci, eski eşi Küçükkaya ve avukatı Hatemi’nin açıklamalarına öfkeli. Demirci “Yaptıkları açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Bana uygulanan şiddete annem, ablam tanık oldu. Onlara sorun. Mahkemede kimse İsmail’in karşısına çıkmak istemedi. O nedenle başka şahit bulamadım. İlk şiddet 2017 yılının 4 Mart günü, ikincisi 24 Mart, üçüncüsünü nisanda yaşadım. Bir kere yumruk atmıştı. Gözüm şişmesin diye soğuk şişe tuttum. Ne yaptıysa iz bırakmadan yaptı. İz bırakacak şiddet uygulamadı. ‘Konumum olmasa ağzını burnunu kırardım’ diyordu. Bir kere tırnakladı, fotoğraf çekmiştim ama bir gece telefonumu alıp hepsini sildi” diyor.

KADINLAR SUSMASIN DİYE KONUŞTUM

Demirci, bugüne kadar birçok kez konuşmak istediğini ancak mahkeme kararı nedeniyle sustuğunu söylüyor ve “Ali Eyüpoğlu ve İlkay Buharalı’nın ‘Magazin Noteri’ programında başıma gelenleri anlattım. Diyorlar ki neden şimdi? Çünkü bugüne kadar mahkeme kararı vardı, korktum. Şimdi herkes duysun, özellikle de şiddet gören kadınlar. Öğrencilerime haksızlık karşısında susmayın öğüdü verdim hep. Daha fazla sessiz kalamazdım. O ünlü biri olabilir ama benim de bir hayatım var” diyor.

BENİM DAVAMDA SESSİZ KALDILAR

Kendisi ve ailesinin sol cenahtan geldiğini belirten Demirci “Ben Atatürkçü öğretmenim. Maalesef sol cenah benim davam karşısında çok sessiz kaldı. Kimse bana sahip çıkmadı. Yalnız bırakıldım” diyor. Demirci, Aile ve Adalet bakanlıklarına “İsmail Küçükkaya özür dilemek yerine tarafıma 3 ayrı tazminat davası açtığını iletti. Yine susturulabilirim. Adalet istiyorum” çağrısında bulundu.

‘KADIN DERNEKLERİ SAHİP ÇIKMADI’

Eda Demirci sosyal medyadaki röportajında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunu aradığını ancak Başkan Canan Güllü’nün kendisine sahip çıkmadığını söylemişti. Güllü, eşi tarafından katledilen Emine Bulut olayının basına yansıdığı gün Eda Demirci tarafından arandığını belirterek “Bir canlı yayına hazırlandığımı söyledim. Kendisini konuyu anlatması için acil yardım hattımıza yönlendirdim. Ki kurumsal bir kimlik olarak kayıt altına alınmadan herhangi bir olayı incelemeye almıyoruz. Bu kısa görüşmeden sonra kendisinden herhangi bir haber almadım. 11 Haziran’da bana 13 adet mesaj atmış ancak numarası bende kayıtlı değil. Atılan mesaja cevap vermediğim, ayrıca tanımadığım numaradan gelen bir aramaya geri dönmediğim için yargısız infaza tabi tutulmak beni derinden üzdü. ‘Kadın kadının yurdudur’ diyen ‘Kadın dayanışması yaşatır’ mücadelesi veren bir anlayıştayız ve bu hiç değişmeyecek. Bunun sorgulanmasına da izin vermem” diyor.