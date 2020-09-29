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29.09.2020 - 07:00 |

‘Şiddet yıldıramaz’

Seher hemşire gibi Rıfat Babayiğit’te zorlu süreçte ön saflarda yer alan sağlık çalışanları arasında.

‘Şiddet yıldıramaz’

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen Babayiğit, dün taburcu oldu. Hastane bahçesinde bekleyen çalışma arkadaşları görme kaybı devam eden Babayiğit'i yalnız bırakmadı. Arkadaşları “O yumruk hepimizin gözüne ve kalbine atıldı” dövizi taşıyan sağlık çalışanları “Sağlıkta şiddete hayır” dedi. Maske uyarısı sonrası saldırganın yumruk attığını anımsatan Babayiğit, tedbirlere uymayanları uyarmaya devam edeceğini söylüyor:

“Görme kaybım devam ediyor. Bundan sonra da yolumdan şaşmayacağım. Maskesizleri uyarmaya devam edeceğim. Bu babam da olsa yine uyaracağım. Bir gözümü kaybettim, diye çekinecek değilim. Benim için insanlar önemli. 2 gözüm gitmiş önemi yok. Önemli olan bizim insanlarımız. Bizim vatandaşımız. Kimseye zarar gelmesin. Vatanımız zarar görmesin. Milletimiz zarar görmesin. Hiç korkmuyorum. Herkes birbirini uyarsın. Metrolar olsun, dışarısı olsun, yürüyenler olsun maskeleri düzgün kullanmayı söylesinler. Kimse çekinmesin.”

 

Hastane önünde can verdi! Kimse müdahale etmediKocaeli’nin Gebze ilçesinde bir özel hastane önünde fenalaşarak yere yığılan vatandaş dakikalarca can çekişti. Hastanenin kapısının önündeki olaya doktorların, personelin hiç bir müdahalede bulunmaması büyük tepki çekti. 112 ekiplerinin müdahale ettiği vatandaş hayatını kaybetti.
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