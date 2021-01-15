‘Şiddete karşı yalnız değilsiniz’

İskoçya’da doğan, Pakistan’da büyüyen ve şu anda İngiltere’de yaşayan 31 yaşındaki Hera Hussain, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele için yedi yıl önce internette gönüllüler tarafından yürütülen küresel bir proje olan CHAYN’ı kurdu. İki yakın arkadaşının istismara maruz kaldıkları evliliklerinden kurtulmasına yardım etmek için çıktığı yolda, karşılaştıkları zorlukların internetteki platformun temellerini attığını söyleyen Hussain şunları anlattı: “Bu süreçte internette çok araştırma yaptım, hangi yasalar geçerli, aile içi şiddet vakası göçmenlik statüsünü etkiler mi, ücretsiz terapi nasıl alınır gibi. En büyük zorluk aile içi istismara dair kanıt toplayabilmekti. Kanıt ve belge toplamak için yaratıcı yollar bulmamız gerekiyordu. Bu süreçte 200 kuruluşun web sitesini taradık, bazıları erişilmezdi, bazıları eskiydi ve kurumsal bakış açısıyla tasarlanmıştı. Uzmanlar tarafından yazılmış anlaşılmaz bir dildeydi. Yüzlerce PDF sayfasının içinden çıkamadık. İşte bu durum, CHAYN’ı başlatan kıvılcım oldu. Şiddete maruz kalıp, hayatta kalanların feminist bir yaklaşımla destekleyici bilgi almaları için küresel bir alan yaratmak istedim.”

Hera Hussain sözlerini şöyle sürdürdü: “CHAYN, istismara uğrayan kadınların hayatlarının kontrolünü ellerine almaları için ihtiyaç duydukları doğru bilgileri ve desteği bulmalarına yardımcı oluyor. 15 ülkeden gönüllüler ve şiddetten kurtulan 500 kişi tarafından yürütülen ödüllü, açık kaynaklı bir projeyiz. Çevrimiçi olarak bir milyon kişinin eriştiği kaynaklarımızla 380 binden fazla kişiye ulaştık. Kaynaklarımıza şu anda sekiz dilde ulaşılabiliyor, yakında bazıları Türkçe ve Kürtçe olarak da sunulacak. Karmaşık bilgileri kolay anlaşılır dijital kılavuzlara ve araçlara, kolay kaynaklara dönüştürüyoruz. İstismara maruz kaldığınız evden kurtulduğunuz halde internet üzerinden hâlâ takip ediliyorsanız, karmaşık bir kılavuzu okumaya çalışmaktansa kendi dilinizde hazırlanmış ve GIF’ler içeren çevrimiçi güvenlik materyallerine başvurmak çok daha iyi olabilir. Partneriniz dışarıdayken yalnızca 15 dakikanız varsa, ilgili içeriği birkaç dakikada bulmak için sohbet botumuzu kullanabilirsiniz. Cinsel şiddete maruz kaldıysanız ve bilgi almak istiyorsanız ya da travma ile ilgili doğrudan destek istiyorsanız bunlara da ulaşabiliyorsunuz.”

‘Pandemi tehlikeyi artırdı’

Hera Hussain’in dikkat çektiği bir nokta, pandemi döneminde artan şiddet oldu. Kısıtlamalar başladığından beri CHAYN’ın çevrimiçi trafiğinin üç kat arttığını vurgulayan Hussain, “Dünyanın pek çok yerinde polise ve yardım hatlarına yapılan çağrı sayısı da yüzde 30 arttı. Bu büyük olasılıkla eksik bir tahmin, çünkü istismara maruz kalan birçok kişi telefon ettiğinin duyulmasından korktuğu veya nereye gideceğini bilmemesi nedeniyle bu yola başvurmuyor. İstismara maruz kalınan evlerde yaşayan insanlar, özellikle kadınlar ve çocuklar, ciddi istismar ve saldırı riski altında. CHAYN, Kovid-19 kısıtlamaları karşısında ücretsiz ve çevrimiçi bir travma destek grubu olan bir uygulamayı hayata geçirdi” dedi.