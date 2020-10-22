Şifreli kapıyı açan maskeli hırsızlar, ayakkabıları böyle çaldı!

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi Alibey Caddesi'ndeki binada meydana geldi. Maskeli iki şüpheli, 20 Ekim Salı saat 02.21'de binanın önüne geldi. Binadaki güvenlik kameralarından çekinmeyen şüphelilerden birisi, şifreli kapıyı cebinden çıkardığı bir aparatla saniyeler içinde açtı.

Binaya giren şüpheliler, daire kapılarını dolaşmaya başladı. Kısa süre sonra bina giriş kapısına önce, elindeki aparatla kapıyı açan şüpheli geldi ve gözetleme yapmaya başladı. Diğer şüpheli de peşinden gelirken, elinde daire kapılarından topladığı ayakkabılar görüldü.

Şüpheliler, ayakkabıları bir süre inceledikten sonra kazaklarının içine karınlarına doğru koyarak ve tüm bu yaşananları kayıt altına alan güvenlik kamerasının açısından çıkarak binayı terk etti.

Aynı binada daha önce de hırsızlık olayının yaşandığı ve mahalle sakinlerinin endişe yaşadığı öğrenildi.