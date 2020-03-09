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09.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM - OZAN GÜZELCE

Sığ yerlerden Meriç’i geçiyorlar

Göçmenlerin Avrupa’ya gitmek için çıktıkları umut yolculuğu devam ediyor. Meriç Nehri’nin sığlaşan bölümleri dün sabahın erken saatlerinde göçmenler için geçit oldu.

Sığ yerlerden Meriç’i geçiyorlar
GÖKHAN KAM - OZAN GÜZELCE

Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki tampon bölgede bekleyişleri bir haftayı geçti. Sınır kapısından geçmeye çalışan göçmenlere ise Yunan askerleri ve polisinin sert müdahalesi devam ediyor. Pazarkule dışında göçmenlerin Avrupa’ya geçmeye çalıştıkları diğer önemli noktalar ise Meriç kenarındaki köyler. Göçmenler, Yunanistan’a geçiş için adeta yol haline getirdikleri nehrin sığ ve dar olan yerlerinden sabahın erken saatlerinde yürüyerek karşı tarafa geçiş yaptı. Yunan askerleri ise geçişleri engellemek için Meriç Nehri kenarında devriye atarken nehrin bazı bölgelerine ise tel örgü çekti.

Dün sabah Somalili ve Pakistanlı bir grup göçmen Meriç’in sığ yerinden Yunanistan’a geçerek Yunan askeri devriyesine yakalanmadan gözden kayboldu. Suriyeli bir grup göçmen ise başka bir noktada bindikleri botları patladığı için geçemedi. Nehrin karşı kıyısında en göze çarpan şey ise geçen göçmenlerden geri kalan patlamış botlar ve Yunan askerlerinin göçmenleri geri göndermeden üzerinden çıkardığı kıyafetlerdi.   

Sığ yerlerden Meriç’i geçiyorlar

Daha iyi bir yaşam

Meriç’in sığ bölgelerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 yaşındaki Bilal Hamin, “Üç yıldır Türkiye’deyim. İstanbul’da tekstil atölyesinde çalışıyordum. Okula gitmeyi çok istiyordum fakat Pakistan’da okula gidemedim. Avrupa’ya daha iyi bir geleceğim olsun diye gidiyorum. Nehirden geçeceğiz. Yakalanmadan geçersek Avrupa’da yaşayabileceğim bir ülkeye gideceğim” dedi. 15 yaşındaki Abida Ahmedi de,  Bilal Hamin’le İstanbul’da aynı tekstil atöLyesinde çalıştığını, geleceklerini Avrupa’da aramaya karar verdiklerini söyledi. Ahmedi,  “Nehri geçebiliriz. ama yakalanmaktan korkuyoruz. Dövüp, soyup geri gönderiyorlar” sözleriyle kaygısını dile getirdi.

Yasemin İbrahim, “Suriye’nin İdlib kentinden savaş çıkınca Türkiye’ye geldik. Yunan tarafına geçmek için botu şişirdik fakat patlak çıktı. Kalabalığız batarız diye korktuk. Geçmekten başka çaremiz yok. Tamir edebilirsek tekrar deneyeceğiz” ifadelerini kullandı. Hava kararınca tekrar geçmeyi deneyeceklerini söyleyen Mustafa Ahmet de, “Kadınlar ve çocuklar var. Bot batarsa onları kaybedebiliriz. Daha önce geçtik fakat yakalayıp geri gönderdiler. Akşam hava kararınca tekrar deneyeceğiz” dedi.

 

 

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