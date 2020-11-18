MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!
ABONE OL
18.11.2020 - 11:36 | | DHA

Sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!

Bursa’da polis ekipleri, yasak olmasına rağmen meydanda sigara içen Hamdi İ.’nin (52) yapılan kontrollerde karantinada olması gerekirken dışarı çıktığını tespit etti. Karantinayı ihlal etmek ve meydanda sigara içmek suçlarından toplamda 4 bin 50 TL para cezası uygulanan Hamdi İ., ambulansla evine gönderildi.

Sigara içerken yakalandı, karantinayı ihlal ettiği ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle, vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde, sokak, meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmesi yasaklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sigara yasağıyla ilgili denetim başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Büro Amirliği ekipleri, kalabalık cadde ve meydanlarda sigara yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

KARANTİNAYI İHLAL ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, denetim sırasında meydanda yürürken sigara içtiğini gördükleri Hamdi İ.’yi durdurdu. Ceza yazmak için Hamdi İ.’nin kimliğini alan ekipler, eşinin koronavirüs hastası olduğu için karantinada olması gerektiğini tespit etti. Hamdi İ. polis ekiplerine, iş yerine evrak vermek için evden çıktığını söyledi. Hamdi İ., “Ayın 2’sinde eşime pozitif tanı kondu. Biz de ondan sonra karantinaya alındık. Ben ayın 5’inde test yaptırdım ama negatif çıktım. Bugün de pazartesi günü iş başı yapacağım ve iş yerimin istediği evrakları almak için dışarı çıktım. Evrakları alıp eve gidecektim. Karantinanın bitmesine 3 gün var daha” dedi.

Ekipler, Hamdi İ.’ye karantina ihlalinden 3 bin 150, sigara yasağı ihlalinden ise 900 lira olmak üzere toplamda 4 bin 50 lira para cezası uyguladı. İşlemleri biten Hamdi İ., polis ekipleri tarafından çağrılan ambulansla evine gönderildi.

 

Ayda'nın annesi, enkaz altında, 'Baban bizi kurtaracak’ demişİzmir’de, depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ölen annesi Fidan Gezgin ile ilgili enkaz altındaki son konuşmaları duygulandırdı. Uğur Gezgin, enkaz altında eşinin kızı Ayda’ya moral vermek için “Baban bizi gelip kurtaracak merak etme demiş" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK 2020 burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? GSB'den açıklama var mı?

KYK 2020 burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? GSB'den açıklama var mı?

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet