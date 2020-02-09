Sigara tüketiminde Türkiye 40. sırada

Dünya Sağlık Örgütü, sigaranın zararlarına dikkat çekmek için 1987 yılında 9 Şubat’ı “Dünya Sigarayı Bırakma Günü” ilan etti. Yerkürede yaklaşık 1 milyar 120 milyon sigara bağımlısı olduğunu, her yıl 7 milyon kişinin sigaradan hayatını kaybettiğini söyleyen Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, sigara içen gençleri aynı nedenle tedavi gören hastalarla tanıştırdıktan sonra bırakma oranının yüzde 80 olduğunu söyledi. En çok sigara içilen ülkeler ise Büyük Okyanus’taki ada ülkesi Kiribati, Karadağ ve Yunanistan. Türkiye sigara tüketiminde 40’ıncı sırada.

Mağdurlarla buluşma

Prof. Dr. Orhan Kural, İstanbul Valiliği, İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle yürüttükleri proje sonunda yüzlerce gencin sigarayı bıraktığını söyledi. İstanbul’daki 79 lisede eğitim gören ve sigara içen gençleri Beylikdüzü, Yedikule ve Süreyyapaşa’daki göğüs hastalıkları hastanelerine götürdüklerini, hastalarla konuşturduklarını anlatan Kural, 10-15 kişilik gruplar halinde sigaranın ölümcül etkilerini mağdurlardan dinleyen gençlerin sigarayı bırakma oranının yüzde 80 olduğunu söyledi. Kural, yöntemin çok etkili olduğunu belirterek, “Bir hevesle başladıkları sigaranın KOAH gibi ölümcül hastalıklar yaptığını, yatağa bağımlı insanlardan dinlediklerinde çok pişman oluyorlar. Başarı oranımız her geçen gün artıyor. İlk sigara genellikle 18 yaşından önce içiliyor. Sigaranın tüm organlarda değişiklik yaparak hastalıklara yol açtığını gerçek kişilerden dinliyorlar” dedi.

Yılda 7 milyon can alıyor

Dünyanın en önemli halk sağlığı sorunları arasındaki sigara kullanımı, dünyada her yıl 7 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 100 bin insanın erken ölümüne neden oluyor. Sigara kullanan kişilerin kanser nedeniyle ölüm oranı, kullanmayanlardan 15 - 25 kat daha fazla olurken, bir sigaranın insan ömrünü 12 dakika azalttığı hesaplanıyor.