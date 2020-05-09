Sigarayı bırakmak için rekor başvuru

Koronavirüs öncesinde toplam aramaların yüzde 12’sini oluşturan sigarayı bırakma aramaları, koronavirüs günlerinde yüzde 82’ye ulaştı. 444 79 75 danışma hattına son 15 günde alınan 8 bin 412 çağrıdan 6 bin 673’ü tütün, 602’si alkol, 801’i madde, 336’sı kumar ve teknoloji aramaları oldu. “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” kampanyasının ardından özellikle sigarayı bırakmak isteyenler toplam başvuruların yüzde 82’sini oluşturdu.