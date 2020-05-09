09.05.2020 - 07:00 | | MELTEM GÜNAY İstanbul
Sigarayı bırakmak için rekor başvuru
Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) Danışma Hattı çatısı altında ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sunan Yeşilay, koronavirüs döneminde gelen başvuru rakamlarını paylaştı.
MELTEM GÜNAY İstanbul
Koronavirüs öncesinde toplam aramaların yüzde 12’sini oluşturan sigarayı bırakma aramaları, koronavirüs günlerinde yüzde 82’ye ulaştı. 444 79 75 danışma hattına son 15 günde alınan 8 bin 412 çağrıdan 6 bin 673’ü tütün, 602’si alkol, 801’i madde, 336’sı kumar ve teknoloji aramaları oldu. “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” kampanyasının ardından özellikle sigarayı bırakmak isteyenler toplam başvuruların yüzde 82’sini oluşturdu.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.