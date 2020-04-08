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08.04.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Sigarayı bırakmanın şimdi tam sırası

Sigara kullanımının koronavirüs riskini 14 kat artırdığına dikkat çeken Yeşilay, “Sigarayı bırakmanın tam zamanı” sloganıyla herkesi bu bağımlılıktan kurtulmaya çağırdı. Konuyla ilgili olarak bilgilendirici bir film hazırladıklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor” dedi.

Sigarayı bırakmanın şimdi tam sırası

Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti: “Herkesin sağlığına dikkat ettiği bu dönemde sigaranın verdiği zararlara özellikle dikkat çekmek istedik. Bağışıklık sisteminin zayıflığı özellikle bu salgın döneminde tedavi sürecini geciktirmesi ve tedaviyi güçleştirmesi gibi nedenlerle de sağlık için bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle sigara kullananların bu dönemi bağımlılıklardan kurtulmak için bir fırsat olarak görmesini öneriyoruz.”

İşte o öneriler: Videoda sigarayı bırakmak isteyenlere, bırakma gününü belirleme, küçük hedefler koyma, spor, müzik gibi uğraşlar bulma, diş fırçalama ve sık duş alma, iyi beslenme ve su içme, sigara içme isteğini tetikleyecek ortamlardan uzak durma, temiz hava ve düzenli hareket etme gibi önerilerde bulunuluyor.                  

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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