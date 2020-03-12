Doğu Afrika'dan başlayan çekirge istilası, 150 kilometre yol katederek ülkemizin de dahil olduğu bölgeye doğru yaklaşıyor. Irak ve İran çekirge istilası ile baş ederken vatandaşlar çekirge ile beslenen sığırcık kuşu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Sıklıkla sorulan soru ise Sığırcık kuşu nedir? Sığırcık kuşları ne yer? şeklinde...

SIĞIRCIK KUŞU

Sığırcık, ötücü kuşlardan sayılan ve familyasına da adını veren sığırcıkgillere ait bir türdür. Sahip olduğu parlak tüyleri ve 20 santimetre civarı boyuyla bilinmektedir. Sığırcık kuşları genellikle grup halinde uçarlar ve son derece gürültücü kuşlar olarak da bilinirler. Kimilerine göre sığırcık kuşunun taklit özelliğinin olduğu söylenmektedir. Genel yaşam alanı Avrupa'nın sıcak bölgeleri olan bu kuş türüne ülkemizde ve Asya'nın batı kıyılarında da rastlanabilmektedir.

SIĞIRCIK KUŞUNUN YAŞAM ALANLARI

Sığırcık kuşunun birçok alt türü dünya üzerinde farklı bölgelere dağılmış durumdadır. Sadece Asya kıt'asının batısında dahi 12 alt türü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kuzey Amerika, Avustralya, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi bölgelerde de farklı türleri bulunmaktadır. Ancak bu bölgelerde yaşayan sığırcık türleri daha çok hareketli, göçmen sığırcık türleridir. Avrupa ve Asya'da bulunan türler ise yerleşik halde bulunan sığırcık türüdür. Ancak bu türler de kısa mesafeli olarak mevsimlere göre göç gerçekleştirebilirler. Bu göçler de en fazla Kuzey Afrika bölümüne kadar sürmektedir.

SIĞIRCIK KUŞUNUN BESLENMESİ

Sığırcık genellikle tohum ve meyvelerle beslenen kuşlardandır. Ancak zaman zaman böceklerle de beslendiklerinden hepçil kuşlar kategorisinde yer almaktadırlar. Sığırcık haşere ve böceklerle beslendikleri zamanlarda çiftçiler için yararlı kuşlar oldukları gibi, meyve ve tohumlara yöneldikleri zamanlarda da çiftçiler için zararlı olabilmektedirler. Bu anlamda bazı bölgelerde yoğun olarak görüldükleri durumlarda bazen itlafa maruz kalabilmektedirler. Sığırcık kuşları örümcek, sivrisinek, güve, yusufçuk, çekirge, arı, karınca gibi böceklerle beslenirler. Ancak zaman zaman da kertenkele, solucan ve salyangoz gibi büyük boyutlu canlıları avlayabilmektedirler. Sığırcık kuşlarının beslenmeleri gibi beslenme biçimleri de son derece farklıdır. Sığırcık kuşu üç farklı şekilde besinlerini ağzıyla yakalayarak beslenebilmektedir. Bunlardan ilki topraktaki böcekleri yakalayabilmek için kullandığı yöntemdir. Sığırcık gagasıyla toprağı kazıyarak gagasını toprağa saplar ve böcekleri yakalamak için bekler. İkinci yöntem ise uçan böcekleri yakalamak için kullandıklarıdır. Bu yöntem ani hareket yeteneği gerektirdiğinden genç sığırcık kuşları daha çok kullanabilmektedir. Son yöntemde ise sığırcık kuşları yerdeki solucan ve diğer böcekleri avlamak için ileri hamle yöntemini kullanmaktadırlar.

SIĞIRCIK KUŞUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Sığırcık kuşu ortalama olarak 20 santimetre boyunda bir kuştur. Ancak bu boy oranı alt türlere göre 2-3 santimetre yukarıda veya aşağıda olabilmektedir. Tüyleri genellikle parlak siyah olan sığırcık kuşunun, mor ve yeşile çalan tonları da görülebilmektedir. Farklı bölgelere göre de farklı renklerde olabilen sığırcık kuşu, kahverengi olarak da görülebilmektedir. Dişi sığırcık kuşlarının tüyleri erkeklere oranla daha fazla beneğe sahiptir. Ayakları kızıl veya pembemsi şekildedir. Gagalarının uçları sivri ve dar bir koniyi andırmaktadır. Gagalarının rengi kış mevsiminde kahverengi ve siyah arasında bir renkte, yaz mevsiminde ise limon sarısı rengindedir. Sığırcık kuşları yılda bir kere de tüy değiştirirler. Bu tüy değişimi genellikle yaz dönemi sonuna denk gelen üreme dönemi bittikten sonra olmaktadır. Sığırcık kuşları ortalama olarak 70 km hızla uçmaktadırlar. Göç eden sığırcık kuşları bu hızla 1000 km yol katedebilmektedirler. Sığırcık sesiyle de dikkat çeken gürültücü bir kuş türüdür. Her sığırcık aynı şekilde ötmeyebilmektedir. Genellikle melodik ve mekanik şekilde ötmektedirler. Yerleşim yerleri yakınlarında bulunan sığırcık kuşları çevreye aşırı derece rahatsızlık vermektedirler.

SIĞIRCIK KUŞUNUN ÜREMESİ

Sığırcık ilkbahar ve yaz aylarında üremektedirler. Çiftleşmeden kısa süre sonra dişi kuş yumurta bırakmaktadır. Sığırcık kuşunun yumurtası hoş bir görünüme sahip yumurtalar arasındadır. Parlak turkuaz veya beyaz renkte olan yumurtalar 13 gün kadar kuluçkada kalırlar. Süre sonunda çatlayan yumurtalardan çıkan yavrular ilk başlarda tüysüz ve gözleri kör kapalı şekilde olurlar. Ancak 10 gün içerisinde bu yavruların gözleri açılır ve iki hafta kadar da ebeveynleri tarafından beslenirler. Bir çift sığırcık yılda üç kez kuluçkaya yatabilirler.