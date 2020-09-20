20.09.2020 - 18:04 | | AA
Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.
Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.
Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastıİsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 101 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenlediği belirtildi.