Siirt'te kayıp olan 2 çocuk bulundu

Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde yaşayan Ö.K. ve U.Y. 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Gece eve dönmeyen yakınları, çocukların bulunması için jandarmaya haber verdi.
Jandarma, köye 1 Jandarma İç Güvenlik Timi (JİG), 2 güvenlik korucusu timi ve drone göndererek arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla arama alanı genişletildi. Kayıp çocuklar akşam saatlerinde Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (5 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu. Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 219 bin 506 oldu.