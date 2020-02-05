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05.02.2020 - 16:59 | | İHA

Siirt'te korkutan yangın! 10 kişi hastanelik oldu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 katlı bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeni ile çıkan dumandan etkilenen 10 kişi, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te korkutan yangın! 10 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Kültür Mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangını, diğer yandan da binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Çıkan yangına müdahale eden ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan zehirlenen 10 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın nedeni ile bina kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
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