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16.10.2020 - 16:54 | | DHA

Siirt'te operasyon! 5'i de yakalandı

Siirt'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te operasyon! 5'i de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Siirt-Pervari kara yolunda seyir halinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilo eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Siirtte operasyon 5i de yakalandı

Avukatın sol gözünü kör eden saldırgan peruk takmış!Konya’nın Akşehir ilçesinde avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan saldırganın peruk taktığı ortaya çıktı. Halen hastanede tedavi altında tutulan genç avukat olay anını anlatıp, "Beni öldürmeye gelmişti" dedi.
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