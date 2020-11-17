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17.11.2020 - 11:23 | | DHA

Siirt'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettikleri tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Siirt'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

 

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