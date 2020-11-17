Siirt'te PKK operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.