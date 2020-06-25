Siirt'te, PKK operasyonunda silah ve mühimmat ele geçti

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kalender köyü kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş, silah ve mühimmat ile yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.