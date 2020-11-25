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25.11.2020 - 15:08 | | DHA

Siirt'te tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Siirt'te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te tefecilere operasyon: 6 gözaltı

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.
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