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02.06.2020 - 00:14 | | AA

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 şehidimiz var

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterlerle Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahale edilen yaralı askerlerden ikisi şehit oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik de hastanede yaralı askerleri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Atik, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askeri personeli taşıyan askeri aracın devrildiğini söyledi.

Kazada 2 askerin şehit olduğunu kaydeden Atik, ''Milletimizin başı sağolsun. Kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.'' ifadesini kullandı.

Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 şehidimiz varSiirt'in Pervari ilçesinde askeri araç devrildi, 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
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