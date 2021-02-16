16.02.2021 - 12:06 | | DHA
Silah kaçakçılarına şafak baskını: 40 gözaltı
Gelen bir son dakika haberine göre; Merkezi İzmir olmak üzere 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 17 tabanca ve 13 pompalı tüfek ele geçirildiği operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır ilçeleri ile Aydın ve Antalya illerinde faailiyet gösteren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Silah ticareti yapan çetenin 40 üyesi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 tabanca, 13 pompalı tüfek, şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi. 5 şüpheli ise aranıyor.
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