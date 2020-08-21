Ä°stanbul'daÂ yasadÄ±ÅŸÄ± silah ticareti yapÄ±lan GÃ¶ngÃ¶ren ve Silivri'deki 2 eve polis eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 1 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Silivri'deki bir eve dÃ¼zenlenen operasyonda nesli tÃ¼kenme tehlikesi altÄ±nda olan aralarÄ±ndaÂ puma, iguana, kedi ve kuÅŸlarÄ±n da bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±daÂ hayvan ele geÃ§irildi.



Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, yasadÄ±ÅŸÄ± silah ticareti yapan ÅŸÃ¼phelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamlayan organize polisi,Â Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ GÃ¼ngÃ¶ren ve Silivri'deki 2 adrese operasyon dÃ¼zenledi.

GerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 3 av tÃ¼feÄŸi, 1 tabanca, 1 kurusÄ±kÄ± tabanca, 5 ÅŸarjÃ¶r, 68 mermi, 14 sÃ¼rgÃ¼, aÃ§Ä±k namlu, zÄ±mpara makinesi, metal iÅŸlemleri iÃ§in kullanÄ±lan lazer makinesi, Ã§ok sayÄ±da icra yayÄ±, icra mili ve Ã§eÅŸitli tabanca aparatlarÄ± ele geÃ§irildi. Operasyonda H.Ã‡. isimli bir ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan Silivri'deki eve dÃ¼zenlenen operasyonda,ÂKaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k MÃ¼cadele Kanunu ve Nesli TÃ¼kenme Tehlikesi altÄ±nda olan yabani hayvan ve bitki tÃ¼rlerinin uluslararasÄ± ticaretine iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸmeye aykÄ±rÄ±,Â hayvanlarÂ ele geÃ§irildi. Evde yapÄ±lan aramalarda puma, iguana, savannah cinsi kedi, tavus kuÅŸu, rakun, flamingo, deve kuÅŸu, yabani kaz ve Ã§eÅŸitli cinslerde hayvanlar bulundu. Hayvanlar Â KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teslim edildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ndeki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼pheli yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± konularak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ele geÃ§irilenler ÅŸÃ¶yle:

1 adet puma,



8 adet rakun,



10 adet tavus kuÅŸu,



1 adet iguana,



2 adet flamingo,



1 adet savana cinsi safkan kedi,



Â 2 adet savana bengal kÄ±rmasÄ± yabani kedi,



Â 2 adet devekuÅŸu,



Â 2 adet Ã¶rdek,



Â 7 adet karkazÄ± ele geÃ§irilmiÅŸtir.