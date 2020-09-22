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22.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Silahlanıyorlar’ iddiası inceleniyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, selefi derneklerinin silahlandığı iddiasıyla ilgili tahkikata başlandığını açıkladı.

‘Silahlanıyorlar’ iddiası inceleniyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, selefi derneklerinin silahlandığı iddiasına yönelik olarak, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimleri tarafından yeniden tahkikata başlandığını açıkladı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk’te katıldığı bir programda, 2 bin selefi derneğinin silahlandığını ileri sürmüştü.

‘İsimlerini veririm’

Ünlü, dün de gazeteci Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ‘Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?’ dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar selefi dernekleri ile ilgili yapılan denetimlerde birçok derneğin kapatıldığını ve para cezası uygulandığını dile getirdi.

Ersoy şunları kaydetti: “Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.”

Çalışmayı paylaştı

Ersoy paylaşımında, “Türkiye’de Selefi İnancına Dayalı Radikalleşmenin Kaynaklarının Analizi” başlıklı, İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı’nca hazırlanan çalışmanın kapak görseline de yer verdi.

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